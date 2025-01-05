Инаугурация Трампа — поедет ли Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет на событие в Соединенные Штаты Америки только в случае приглашения.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалации, много ракет и так далее. Но я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво", — отметил Зеленский.

По его словам, в целом лидеров как-то не приглашают на инаугурацию президентов США. Однако есть те, которые могут прибыть самостоятельно. Зеленский говорит, что для него это очень трудно.

"Я такой человек, я в гости без приглашения не могу. Путин — мы его не приглашали, а он к нам пришел. А я так не могу", — объяснил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что есть определенные вопросы безопасности, из-за чего американская сторона должна обеспечить его охрану, хотя он сам этого не желает.

"Я не хочу никому доставлять хлопот и никому нанести проблемы. Поэтому, если он меня пригласит, я приеду... С удовольствием, с женой, конечно — я считаю, что это важно", — добавил Зеленский.

Отметим, инаугурация Трампа состоится уже 20 января.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский может присутствовать на его инаугурации, но только если украинский лидер сам этого пожелает.

Также Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прибудет в Украину на самолете.