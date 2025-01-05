Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа arrow

Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

5 января 2025 23:35
Аркадий Пастула - Редактор
Инаугурация Трампа — поедет ли Зеленский в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет на событие в Соединенные Штаты Америки только в случае приглашения.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

Читайте также:

Инаугурация Трампа в США

"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалации, много ракет и так далее. Но я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво", — отметил Зеленский.

По его словам, в целом лидеров как-то не приглашают на инаугурацию президентов США. Однако есть те, которые могут прибыть самостоятельно. Зеленский говорит, что для него это очень трудно.

"Я такой человек, я в гости без приглашения не могу. Путин — мы его не приглашали, а он к нам пришел. А я так не могу", — объяснил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что есть определенные вопросы безопасности, из-за чего американская сторона должна обеспечить его охрану, хотя он сам этого не желает.

"Я не хочу никому доставлять хлопот и никому нанести проблемы. Поэтому, если он меня пригласит, я приеду... С удовольствием, с женой, конечно — я считаю, что это важно", — добавил Зеленский.

Отметим, инаугурация Трампа состоится уже 20 января.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский может присутствовать на его инаугурации, но только если украинский лидер сам этого пожелает.

Также Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прибудет в Украину на самолете.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина президент инавгурация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Срочная новость

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

23:03 Мужчина ночью хотел перейти белорусскую границу — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:48 McDonald's регистрирует новые товарные знаки в России, — СМИ

22:47 В тюрьме сидит влиятельный олигарх — Зеленский о коррупции

22:33 Мужчина игнорировал повестки в ТЦК и ВВК — как его наказал суд

22:20 Зеленский резко высказался о санкциях партнеров против РФ

22:05 Военный избил мужчину — как наказал одесский суд

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Срочная новость

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

23:03 Мужчина ночью хотел перейти белорусскую границу — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:48 McDonald's регистрирует новые товарные знаки в России, — СМИ

22:47 В тюрьме сидит влиятельный олигарх — Зеленский о коррупции

22:33 Мужчина игнорировал повестки в ТЦК и ВВК — как его наказал суд

22:20 Зеленский резко высказался о санкциях партнеров против РФ

22:05 Военный избил мужчину — как наказал одесский суд

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея