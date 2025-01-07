Дональд Трамп готов прекратить войну России против Украины за полгода

Президент США Дональд Трамп. Фото: The New York Times

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. При этом он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "спровоцировал агрессивную войну" России против нашего государства.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде во вторник, 7 января.

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Остановит войну за полгода

"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", — заявил Трамп.

Также во время своего выступления он обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она "спровоцировала войну в Украине".

"Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что для окончания войны Украине придется отказаться от членства в НАТО.

"Мой взгляд заключается в том, что такое было понимание всегда. На самом деле я считаю, что у них (России и Украины) было ранее достигнутое соглашение. А потом Байден нарушил его. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных", — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор Путин готов встретиться с ним. Впрочем, это будет неуместно до инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Ранее мы писали, что в МИД отреагировали на перенос визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Киев. Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.