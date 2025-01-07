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Трамп назвал новые сроки прекращения войны России против Украины

7 января 2025 20:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Дональд Трамп готов прекратить войну России против Украины за полгода
Президент США Дональд Трамп. Фото: The New York Times
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. При этом он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "спровоцировал агрессивную войну" России против нашего государства.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде во вторник, 7 января.

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"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", — заявил Трамп.

Также во время своего выступления он обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она "спровоцировала войну в Украине".

"Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что для окончания войны Украине придется отказаться от членства в НАТО.

"Мой взгляд заключается в том, что такое было понимание всегда. На самом деле я считаю, что у них (России и Украины) было ранее достигнутое соглашение. А потом Байден нарушил его. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных", — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор Путин готов встретиться с ним. Впрочем, это будет неуместно до инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Ранее мы писали, что в МИД отреагировали на перенос визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Киев. Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.

Джо Байден США Дональд Трамп война в Украине Россия

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