У МЗС відреагували на перенесення візиту Келлогга до Києва

Андрій Сибіга і очільниця МЗС Ісландії Торгердур Катріна Гуннарсдоттір. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що після інавгурації новообораного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, представники його адміністрації завітають до України. Він додав, що українська сторона перебуває у постійному контакті з американськими партнерами, щоб чітко визначити часові рамки для зустрічі із спецпредставником Трампа Кітом Келлоггом.

Про це Сибіга заявив під час пресконференції, на якій побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 7 січня.

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"Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція — ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації — очільників, керівників — відбуватимуться в Україну. Третя позиція — для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі", — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС також висловив впевненість, що ця зустріч українським представників з Келлоггом відбудеться. Сибіга зазначив, що його відомство перебуває в контакті із США, щоб чітко визначити часові рамки для проведення зустрічі і наповнити її максимальним змістом.

Раніше стало відомо, що сьогодні Келлогг відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США. Чіткої дати його візиту не визначено.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде туди, лише якщо його запросять.