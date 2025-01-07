Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев arrow

В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

7 января 2025 13:08
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев
Андрей Сибига и глава МИД Исландии Торгердур Катрина Гуннарсдоттир. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что после инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, представители его администрации посетят Украину. Он добавил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с американскими партнерами, чтобы четко определить временные рамки для встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлоггом.

Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции, на которой побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 7 января.

Читайте также:

Украина на связи с американскими партнерами

"Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция — мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации - руководителей, руководителей — будут происходить в Украину. Третья позиция — для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны", — отметил Сибига.

Глава МИД также выразил уверенность, что эта встреча украинским представителей с Келлоггом состоится. Сибига отметил, что его ведомство находится в контакте с США, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи и наполнить ее максимальным содержанием.

Сибига отметил, что его ведомство находится в контакте с США, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи и наполнить ее максимальным содержанием.

Ранее стало известно, что сегодня Келлогг отложил поездку в Киев до инаугурации президента США. Четкой даты его визита не определено.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.

США МИД Дональд Трамп Украина война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:35 В США есть погибшие в результате мощной снежной бури

13:31 На каяке через границу — на Одесчине задержали экстремала

13:28 Будто не январь — какой будет погода во Львове завтра

13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

13:06 На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

13:04 Пилот F-16 первым в истории сбил шесть ракет за один вылет

13:03 В ПМР пугают аварией на ГЭС — есть ли угроза для Одесчины

13:35 В США есть погибшие в результате мощной снежной бури

13:31 На каяке через границу — на Одесчине задержали экстремала

13:28 Будто не январь — какой будет погода во Львове завтра

13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

13:06 На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

13:04 Пилот F-16 первым в истории сбил шесть ракет за один вылет

13:03 В ПМР пугают аварией на ГЭС — есть ли угроза для Одесчины

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья