В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

Андрей Сибига и глава МИД Исландии Торгердур Катрина Гуннарсдоттир. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что после инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, представители его администрации посетят Украину. Он добавил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с американскими партнерами, чтобы четко определить временные рамки для встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлоггом.

Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции, на которой побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 7 января.

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Украина на связи с американскими партнерами

"Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция — мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации - руководителей, руководителей — будут происходить в Украину. Третья позиция — для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны", — отметил Сибига.

Глава МИД также выразил уверенность, что эта встреча украинским представителей с Келлоггом состоится. Сибига отметил, что его ведомство находится в контакте с США, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи и наполнить ее максимальным содержанием.

Сибига отметил, что его ведомство находится в контакте с США, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи и наполнить ее максимальным содержанием.

Ранее стало известно, что сегодня Келлогг отложил поездку в Киев до инаугурации президента США. Четкой даты его визита не определено.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.