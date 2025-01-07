Спецпредставник по Україні Кіт Келлогг приїде після інавгурації

Кіт Келлогг. Фото: Reuters

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших столиць Європи. Вона відбудеться вже після інавгурації очільника Білого дому.

Про це пише Reuters.

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Візит Келлогга до України

Трамп обрав Келлогга на посаді спеціального представника з питань України та Росії. Спочатку планував відвідати Київ на початку січня для зустрічі з українськими лідерами, а його команда готувала зустрічі ще з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Але поїздку відклали до вступу нового лідера Білого дому на посаду, хоч дата візиту ще не визначена. Наразі невідомо, чому візит до України вирішили перенести.

Як зазначає видання, попри це спроба швидко завершити війну залишається ключовим пріоритетом його нової адміністрації. Водночас ані Келлог, ані представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на прохання Reuters про коментар щодо цього.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде туди, лише якщо його запросять.

Водночас він вважає, що завершити війну в Україні можна за допомогою Трампа.