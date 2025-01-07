Спецпредставитель по Украине Кит Келлогг приедет после инаугурации

Кит Келлогг. Фото: Reuters

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы. Она состоится уже после инаугурации главы Белого дома.

Об этом пишет Reuters.

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Визит Кэллогга в Украину

Трамп избрал Келлогга на должности специального представителя по вопросам Украины и России. Сначала планировал посетить Киев в начале января для встречи с украинскими лидерами, а его команда готовила встречи еще с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Но поездку отложили до вступления нового лидера Белого дома в должность, хотя дата визита еще не определена. Пока неизвестно, почему визит в Украину решили перенести.

Как отмечает издание, несмотря на это попытка быстро завершить войну остается ключевым приоритетом его новой администрации. В то же время ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не ответили на просьбу Reuters о комментарии по этому поводу.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.

В то же время он считает, что завершить войну в Украине можно при помощи Трампа.