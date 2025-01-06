На думку Зеленського, США можуть активно тиснути на Путіна, щоб він не відмовлявся закінчувати війну

Не говорити, а закінчувати війну — Зеленський про тиск США на РФ
Для того щоб вести переговори, Україні треба мати сильну позицію. Загалом треба не просто розмовляти, а закінчувати війну, і це можна зробити за допомогою президента США.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.
Чим в переговорах з РФ Україні можуть допомогти США
На думку голови держави, закінчити війну можна в форматі переговорів. Тим більше, зазначив Зеленський, Україна ніколи не була проти діалогу.
"Треба просто бути в сильній позиції, і щоб той, хто напроти вас, щоб він цього хотів. Ви думаєте, Путін хоче закінчити війну? Це дуже наївно. Це дуже наївно вважати, що він хоче завершити війну", — зазначив президент України.
В цьому аспекті, на думку Зеленського, на Путіна може вплинути новообраний президент США Дональд Трамп. У нього достатньо влади, щоб тиснути на диктатора РФ.
Раніше Зеленський повідомив, що протягом перших трьох днів 2025 року армія РФ випустила понад 300 дронів та близько 20 ракет, у тому числі балістичних, по українських містах і селах.
Президент України також різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про те, коли Україна просила допомоги.
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