По мнению Зеленского, США могут активно давить на Путина, чтобы он не отказывался заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Для того чтобы вести переговоры Украине надо иметь сильную позицию. В целом надо не просто разговаривать, а заканчивать войну и это можно сделать с помощью президента США.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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По мнению главы государства, закончить войну можно в формате переговоров. Тем более, отметил Зеленский, Украина никогда не была против диалога.

"Надо просто быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, чтобы он этого хотел. Вы думаете, Путин хочет закончить войну? Это очень наивно. Это очень наивно считать, что он хочет завершить войну", — отметил президент Украины.

В этом аспекте, по мнению Зеленского, на Путина может повлиять новоизбранный президент США Дональд Трамп. У него достаточно власти, чтобы давить на диктатора РФ.

Ранее Зеленский сообщил, что в течение первых трех дней 2025 года армия РФ выпустила более 300 дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических, по украинским городам и селам.

Президент Украины также резко высказался о действиях партнеров перед началом полномасштабного вторжения России. Речь идет о том, когда Украина просила помощи.