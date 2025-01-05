Зеленський розкритикував дії партнерів перед початком великої війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії, коли він просив допомогти. Там заявляли, що у випадку великої війни — введуть санкції.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Глава держави каже, що до початку повномасштабного вторгнення Росії звертався до США. Він просив вжити превентивних заходів для зупинки агресії Москви.

"Якщо ви з ним розмовляєте і він вам каже, що буде вторгнення. Дайте мені дві речі — посильте нас зброєю і передумовами, щоб не було війни. Це я про санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції — це ху***, вибачте", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна може погодитися на зупинку вогню лише за умови отримання необхідної зброї для захисту від майбутніх атак.

Також Зеленський зазначив, що новообраний лідер США Дональд Трамп може стати першим політиком, який прибуде до України на літаку.