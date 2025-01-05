Зеленский раскритиковал действия партнеров перед началом большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о действиях партнеров перед началом полномасштабного вторжения России, когда он просил помочь. Там заявляли, что в случае большой войны — введут санкции.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Глава государства говорит, что до начала полномасштабного вторжения России обращался к США. Он просил принять превентивные меры для остановки агрессии Москвы.

"Если вы с ним разговариваете и он вам говорит, что будет вторжение. Дайте мне две вещи — усильте нас оружием и предпосылками, чтобы не было войны. Это я о санкциях. То есть запугайте его. Не говорите, если он придет и будет убивать, мы введем санкции — это ху***, извините", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина может согласиться на остановку огня только при условии получения необходимого оружия для защиты от будущих атак.

Также Зеленский отметил, что новоизбранный лидер США Дональд Трамп может стать первым политиком, который прибудет в Украину на самолете.