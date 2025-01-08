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У Трампа заявили, що завершать війну в Україні за 100 днів

8 січня 2025 23:32
Катерина Османська - Редактор
Трамп хоче завершити війну в Україні за 100 днів
Кіт Келлог. Фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Майбутній представник президента США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, озвучив амбітну мету. Він сказав, що в адміністрації новообраного глави Білого дому планують знайти рішення для завершення війни в Україні протягом перших 100 днів після інавгурації Дональда Трампа.  

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News у середу 8 січня.

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Келлог наголосив, що адміністрація Трампа зосередиться на швидкому та ефективному вирішенні конфлікту через дипломатичні канали.  

У планах майбутньої адміністрації — стати ключовим гравцем у переговорах між Україною та Росією, пропонуючи конкретні механізми для досягнення миру.  

За словами Келлога, Трамп не має наміру йти на поступки Володимиру Путіну чи Росії. Натомість його мета — забезпечити збереження територіальної цілісності України.

Майбутня адміністрація прагне запропонувати рішення, яке буде прийнятним як для президента України Володимира Зеленського, так і для "президента" Росії Володимира Путіна.

Келлог вважає, що Трамп може виступити в ролі посередника, здатного створити умови для мирної угоди.

Генерал підкреслив, що Трамп хоче досягти результатів протягом перших 100 днів після інавгурації. Він вважає цю ціль реалістичною, якщо всі сторони будуть готові до конструктивного діалогу.

Келлог запевнив, що дії Трампа спрямовані виключно на порятунок України, а не на підтримку Росії.

Як відомо, офіційні контакти між спецпредставником Трампа та Україною розпочнуться лише після 20 січня, щоб забезпечити формальність та уникнути передчасних кроків.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує завершити війну в Україні за пів року. При цьому він звинуватив свого попередника Джо Байдена заявивши, що той "спровокував агресивну війну" РФ. 

Також ми писали, що Келлог відклав свою поїздку до Києва та інших столиць ЄС. Вона відбудеться після інавгурації очільника Білого дому.

США Дональд Трамп світ війна в Україні Кіт Келлог

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