США готовят новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото ua.depositphotos.com

США готовят финальный пакет военной помощи для Украины на сумму около 500 миллионов долларов. Этот пакет станет последним этапом в рамках текущих обязательств администрации Белого дома.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб с авиабазы "Рамштайн" в среду, 8 января.

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Еще 3,8 миллиарда долларов, выделенные на программу PDA (Presidential Drawdown Authority), останутся неиспользованными до смены администрации. Эти средства перейдут в распоряжение новой администрации, которую возглавит новоизбранный президент Дональд Трамп после инаугурации 20 января 2025 года.

Остаток средств станет важным ресурсом для будущей политики США в отношении Украины, в зависимости от курса новой администрации. Учитывая позицию Трампа, которая предусматривает более осторожный подход к военной помощи, дальнейшие решения по использованию этих средств остаются неопределенными.

Напомним, мы сообщали, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов.

Также мы сообщали, что заместитель помощника помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила об отставке. Она была ключевым экспертом в координации военной помощи Вашингтона для Киева.