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Пентагон залишила чиновниця у справах України, РФ та Євразії

7 січня 2025 23:56
Аркадій Пастула - Редактор
Лора Купер йде у відставку з поста заступниці помічника міністра оборони США
Лора Купер. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Заступниця помічника міністра оборони Сполучених Штатів Америки у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила про відставку. Вона була ключовим експертом у координації військової допомоги Вашингтона для Києва.

Про це повідомляє Politico.

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Видання пише, що Купер відігравала важливу роль у питанні, пов’язаних з Україною та Росією. Вона займалася координацією військовою допомогою для Києва ще з часів першої адміністрації Дональда Трампа. Загалом Купер працювала в Пентагоні понад 20 років.

"Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Пентагоні щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар’єрних державних службовців і військових офіцерів", — йдеться у матеріалі.

На своїй останній посаді в Міністерстві оборони США Купер встановила тісні зв'язки з багатьма представниками українського уряду, і в Києві її сприймають як "неупередженого посередника у переговорах".

Вона заявляла, що війна Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього континенту Європи.

Нагадаємо, Трамп висловив надію на припинення війни в Україні протягом шести місяців, звинувативши свого попередника у тому, що він "спровокував агресивну війну" Росії.

Раніше Трамп висловив думку, що Україна не повинна бути частиною НАТО, підкреслюючи, що Захід розуміє цю позицію. 

США військова допомога Україна Пентагон звільнення відставка

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