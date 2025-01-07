Лора Купер уходит в отставку с поста заместителя помощника министра обороны США

Лора Купер. Фото: УНИАН

Заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов Америки по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила об отставке. Она была ключевым экспертом в координации военной помощи Вашингтона для Киева.

Об этом сообщает Politico.

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Издание пишет, что Купер играла важную роль в вопросе, связанных с Украиной и Россией. Она занималась координацией военной помощи для Киева еще со времен первой администрации Дональда Трампа. В общем Купер работала в Пентагоне более 20 лет.

"Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам", — говорится в материале.

На своей последней должности в Министерстве обороны США Купер установила тесные связи со многими представителями украинского правительства, и в Киеве ее воспринимают как "беспристрастного посредника в переговорах".

Она заявляла, что война России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего континента Европы.

Напомним, Трамп выразил надежду на прекращение войны в Украине в течение шести месяцев, обвинив своего предшественника в том, что он "спровоцировал агрессивную войну" России.

Ранее Трамп высказал мнение, что Украина не должна быть частью НАТО, подчеркивая, что Запад понимает эту позицию.