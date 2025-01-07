Трамп заявив, що Україна не може бути в НАТО

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО. За його словами, Захід це розуміє.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня.

Читайте також:

Україна в НАТО

"Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, я також це підтримую", — заявив Трамп.

Він вважає, що для закінчення війни Україні доведеться відмовитися від членства в НАТО. За словами Трампа, між Москвою та Києвом раніше була угода, яку згодом порушив Джо Байден заявою про Альянс.

"У них була угода, яка була б задовільною для України та всіх інших", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв висловив припущення, що російський диктатор Володимир Путін може дати згоду на вступ України до НАТО за умови виконання умов.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва незадоволена пропозиціями команди Трампа щодо відстрочки вступу України в НАТО на 20 років.