Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Лавров виступив із різкою заявою щодо команди Трампа і війни arrow

Лавров виступив із різкою заявою щодо команди Трампа і війни

29 грудня 2024 15:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вступ України до НАТО — Росія проти відтермінування членства на 20 років і знову погрожує
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія незадоволена пропозиціями команди обраного президента США Дональда Трампа про відтермінування членства України в НАТО на 20 років. Також Москва проти розміщення миротворчого контингенту ЄС і Великої Британії.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю ТАСС.

Читайте також:

Нові заяви із Кремля щодо України

Лавров заявив, що Росія проти введення на територію України миротворчого контингенту британських та європейських сил.

"Судячи з численних витоків та інтерв’ю самого Дональда Трампа для журналу Time від 12 грудня, він говорить про "замороження" бойових дій уздовж лінії фронту та передачу відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують озвучені представниками команди обраного президента пропозиції відкласти членство України в НАТО на 20 років, а також ввести на територію України миротворчий контингент "британських та європейських сил", — підкреслив Лавров.

Міністр також зазначив, що офіційних сигналів від адміністрації Трампа щодо війни Москва поки не отримувала.

"До 20 січня — дати інавгурації — Дональд Трамп має статус "обраного президента", а всю політику визначає чинний президент Джозеф Байден та його адміністрація. І тільки вона уповноважена контактувати з Росією від імені США. Періодично такі контакти відбуваються, але питання переговорів щодо України не порушується", — пояснив глава російського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова

А спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва відкрита до переговорів з Києвом, однак на своїх умовах

США НАТО МЗС Дональд Трамп Сергій Лавров війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 Poseidon вийшов на патрулювання у Чорному морі

15:25 Бронювання місцевого посадовця — чи можливий виїзд за кордон

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

15:04 Лавров виступив із різкою заявою щодо команди Трампа і війни

15:02 Російські загородження Кримського мосту уже пошкоджені

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

14:32 В Одесі показали обличчя полонених та зниклих захисників

14:30 Незвичні тенденції на ринку праці — що не влаштовує українців

14:06 Алієв присоромив РФ і заявив, що літак AZAL було збито з землі

14:00 Неділя без води в Одесі — у деяких будинках немає водопостачання

13:57 Перевірки будуть з нововведеннями — що підготували для ФОПів

15:32 Poseidon вийшов на патрулювання у Чорному морі

15:25 Бронювання місцевого посадовця — чи можливий виїзд за кордон

15:04 Лавров виступив із різкою заявою щодо команди Трампа і війни

15:02 Російські загородження Кримського мосту уже пошкоджені

14:32 В Одесі показали обличчя полонених та зниклих захисників

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

14:30 Незвичні тенденції на ринку праці — що не влаштовує українців

14:06 Алієв присоромив РФ і заявив, що літак AZAL було збито з землі

14:00 Неділя без води в Одесі — у деяких будинках немає водопостачання

13:57 Перевірки будуть з нововведеннями — що підготували для ФОПів

13:36 Ляшко відповів, скільком українцям вже скасували інвалідності

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року