Вступ України до НАТО — Росія проти відтермінування членства на 20 років і знову погрожує

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Росія незадоволена пропозиціями команди обраного президента США Дональда Трампа про відтермінування членства України в НАТО на 20 років. Також Москва проти розміщення миротворчого контингенту ЄС і Великої Британії.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю ТАСС.

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Лавров заявив, що Росія проти введення на територію України миротворчого контингенту британських та європейських сил.

"Судячи з численних витоків та інтерв’ю самого Дональда Трампа для журналу Time від 12 грудня, він говорить про "замороження" бойових дій уздовж лінії фронту та передачу відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують озвучені представниками команди обраного президента пропозиції відкласти членство України в НАТО на 20 років, а також ввести на територію України миротворчий контингент "британських та європейських сил", — підкреслив Лавров.

Міністр також зазначив, що офіційних сигналів від адміністрації Трампа щодо війни Москва поки не отримувала.

"До 20 січня — дати інавгурації — Дональд Трамп має статус "обраного президента", а всю політику визначає чинний президент Джозеф Байден та його адміністрація. І тільки вона уповноважена контактувати з Росією від імені США. Періодично такі контакти відбуваються, але питання переговорів щодо України не порушується", — пояснив глава російського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова.

А спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва відкрита до переговорів з Києвом, однак на своїх умовах.