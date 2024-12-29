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Лавров резко высказался в сторону команды Трампа и войны

29 декабря 2024 15:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вступление Украины в НАТО — Россия против отсрочки членства на 20 лет и снова угрожает
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия недовольна предложениями избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет. Также Москва против размещения миротворческого контингента ЕС и Великобритании.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

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Лавров заявил, что Россия против ввода на территорию Украины миротворческого контингента британских и европейских сил.

"Судя по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа для журнала Time от 12 декабря, он говорит о "заморозке" боевых действий вдоль линии фронта и передаче ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают озвученные представителями команды избранного президента предложения отложить членство Украины в НАТО на 20 лет, а также ввести на территорию Украины миротворческий контингент британских и европейских сил", — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что официальных сигналов от администрации Трампа по поводу войны Москва пока не получала.

"До 20 января — даты инаугурации — Дональд Трамп имеет статус "избранного президента", а всю политику определяет действующий президент Джозеф Байден и его администрация. И только она уполномочена контактировать с Россией от имени США. Периодически такие контакты происходят, но вопрос переговоров по Украине не поднимается", — пояснил глава российского МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа для улучшения отношений, но есть одно условие.

А спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва открыта к переговорам с Киевом, однако на своих условиях.

США НАТО МИД Дональд Трамп Сергей Лавров война в Украине Россия

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