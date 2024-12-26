Війна в Україні — Росія готова домовлятися з Трампом

Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Florion Goga

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова. Він заявив, що перший крок має зробити Вашингтон.

Про це повідомляє Reuters.

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Що сказав Лавров

Агентство нагадало, що 18 грудня призначений Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог заявив, що "обидві сторони готові до мирних переговорів". В Росії не барились довго з відповіддю і заявили, що будуть реагувати на такі сигнали.

"Якщо сигнали, які надходять від нової команди у Вашингтоні щодо відновлення діалогу, який Вашингтон перервав після початку спеціальної військової операції (війни в Україні), будуть серйозними, звичайно, ми будемо на них реагувати", — сказав Лавров журналістам у Москві.

Водночас він вважає, що "зробити перший крок мають саме американці", адже це вони "перервали діалог".

Крім того, очільник російського МЗС заявив, що "не бачить сенсу в слабкому припиненні вогню для заморожування війни", адже "перемир'я — це шлях в нікуди".

"Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які зафіксують усі умови забезпечення безпеки Російської Федерації і, звичайно, законних інтересів безпеки наших сусідів", — сказав Лавров.

Нагадаємо, нещодавно в Росії знову заговорили про переговори на своїх умовах. Серед них були "демілітаризація" України та гарантування її нейтрального статусу.

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