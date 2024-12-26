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У Росії заявили, що готові домовлятися з Трампом про війну

26 грудня 2024 13:43
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Росія готова домовлятися з Трампом
Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Florion Goga
Карина Приходько - Редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова. Він заявив, що перший крок має зробити Вашингтон.

Про це повідомляє Reuters

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Що сказав Лавров

Агентство нагадало, що 18 грудня призначений Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог заявив, що "обидві сторони готові до мирних переговорів". В Росії не барились довго з відповіддю і заявили, що будуть реагувати на такі сигнали.

"Якщо сигнали, які надходять від нової команди у Вашингтоні щодо відновлення діалогу, який Вашингтон перервав після початку спеціальної військової операції (війни в Україні), будуть серйозними, звичайно, ми будемо на них реагувати", — сказав Лавров журналістам у Москві.

Водночас він вважає, що "зробити перший крок мають саме американці", адже це вони "перервали діалог". 

Крім того, очільник російського МЗС заявив, що "не бачить сенсу в слабкому припиненні вогню для заморожування війни", адже "перемир'я — це шлях в нікуди". 

"Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які зафіксують усі умови забезпечення безпеки Російської Федерації і, звичайно, законних інтересів безпеки наших сусідів", — сказав Лавров.

Нагадаємо, нещодавно в Росії знову заговорили про переговори на своїх умовах. Серед них були "демілітаризація" України та гарантування її нейтрального статусу.

Також ми писали, що керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що у 2025 році завершення війни навряд буде, але можливий старт активних переговорів.

США переговори Дональд Трамп Сергій Лавров війна в Україні Росія

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14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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14:02 У прокуратурі Харкова назвали кількість викритих посібників РФ

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