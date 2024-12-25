Росія готова до переговорів з Україною на умовах Путіна

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. Фото: росЗМІ

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва відкрита до переговорів з Києвом, однак на своїх умовах. Раніше їх озвучував диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Матвієнко заявила, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною, але буде суворо дотримуватися умов, які сказали під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року.

"Часткова угода, що з'явилася під час українсько-російських переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, передбачала, що Україна буде постійно нейтральною державою, яка не може вступити до НАТО, і накладала обмеження на українських військових, подібні до тих, що були накладені Версальським договором на Німеччину після Першої світової війни, обмежуючи чисельність Збройних сил України до 85 000 солдатів", — йдеться у звіті ISW.

Вимоги, які Росія озвучила в Стамбулі, здебільшого стали деталізованими версіями умов, висунутих Путіним за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Серед них були "демілітаризація" України та гарантування її нейтрального статусу.

Аналітики вважають, що високопоставлені російські чиновники, ймовірно, зроблять подібні заяви перед вітчизняною та іноземною аудиторією в найближчі тижні.

В ISW зазначають, що посилання російських посадовців на умови, висунуті Путіним, свідчить про його впевненість у можливості військової перемоги над Україною, попри значні втрати армії Росії.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що у 2025 році завершення війни навряд буде, але можливий старт активних переговорів.

Однак раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив припущення, що війна в Україні може завершитися у 2025 році.