Орбан спрогнозував закінчення війни в Україні у 2025 році

Віктор Орбан. Фото: Facebook/Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що війна в Україні завершиться у 2025 році. Водночас він назвав два можливі сценарії розвитку подій.

Про це пише Magyar Nemzet у вівторок, 24 грудня.

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Завершення війни в Україні

На думку угорського прем'єра, існує два можливих сценарії завершення війни в Україні — "мирні переговори" або "знищення" однієї зі сторін. Він зазначив, що це станеться у 2025 році.

Орбан вважає, що наступний рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу. Тепер він зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання.

"Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи", — сказав він.

Очільник уряду Угорщини зауважив, що США та Європа вже витратили близько 300 мільярдів євро на підтримку України у війні, розкритикувавши це рішення.

Він наголосив, що ці кошти могли б покращити рівень життя, зупинити міграцію та створити нову європейську оборонну систему.

Раніше Reuters писало, що Орбан хоче зберегти транзит російського газу через Україну. Наразі він веде переговори з Києвом та Москвою.

А радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для атаки по енергетиці.