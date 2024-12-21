Орбан веде переговори з Києвом та Москвою для збереження транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче зберегти транзит російського газу через Україну. Наразі він веде переговори з Києвом та Москвою.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 21 грудня.

Читайте також:

Транзит газу Росії через Україну

Відомо, що трубопровід, який проходить через Україну, є одним з основних маршрутів російського газу до Європи. Транзит припинять після 2024 року.

"Ми зараз пробуємо трюк, що, якби газ, коли він потрапить на територію України, вже не був російським, а був би у власності покупців", — сказав Орбан.

Він вважає, що газ, який потраплятиме в Україну, більше не буде російським, а угорським.

Прем'єр заявив, що переговори тривають, і наразі невідомо, чи будуть сторони погоджуватися на умови. За його словами, Будапешт не відмовляється від українського газового транзитного маршруту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним через відмову України продовжувати транзит російського газу через свою територію.

Також імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС у 2024 році досяг рекордного рівня, попри зусилля Євросоюзу скоротити залежність від енергоресурсів з Росії.