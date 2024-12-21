Росія продовжує постачати СПГ до ЄС і об'єми тільки зростають, кажуть аналітики

Танкер завантажується СПГ. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС цього року досяг рекордного рівня. Все це попри спроби Євросоюзу припинити залежність від газу з країни після повномасштабного вторгнення Росії в України.

Відповідну статистику у своєму матеріалі наводить Financial Times.

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За даними аналітиків з Kpler, Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського СПГ станом на середину грудня, що перевищує торішній імпорт у 15,18 млн тонн. Ця кількість також перевищує останній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортованих у 2022 році.

Статистика закупівель СПГ у Росії. Графік: Financial Times

"Те, що ми побачили цього року, дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо", — сказала аналітик Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич.

Видання нагадує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС поставив за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, але поставки охолодженого газу, що надходить до європейських портів, продовжують зростати.

На відміну від імпорту газу через трубопроводи, який значно скоротився, та російської нафти та вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає.

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму.