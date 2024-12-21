Россия продолжает поставлять СПГ в ЕС и объемы только растут, говорят аналитики

Танкер загружается СПГ. Иллюстративное фото: Викимедиа

Импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в этом году достиг рекордного уровня. Все это, несмотря на попытки Евросоюза прекратить зависимость от газа из РФ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующую статистику в своем материале приводит Financial Times.

Читайте также:

Сколько газа закупает ЕС у России

По данным аналитиков из Kpler, Европа импортировала рекордные 16,5 млн. тонн российского СПГ по состоянию на середину декабря, что превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн. тонн. Это количество также превышает последний рекорд в 15,21 млн. тонн, импортированных в 2022 году.

Статистика закупок СПГ в России. График: Financial Times

"То, что мы увидели в этом году, удивляет. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем", — сказала аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.

Издание напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС поставил целью прекратить импорт любого российского ископаемого топлива до 2027 года, но поставки охлажденного газа, поступающего в европейские порты, продолжают расти.

В отличие от импорта газа из-за значительно сократившихся трубопроводов и российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ все еще разрешен и растет.

Напомним, в Европейском Союзе идет подготовка к прохождению зимнего периода без поставок российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Все потому, что соглашение между Москвой и Киевом по транзиту "голубого топлива" завершается в последний день 2024 года.

Между тем, премьер-министр Денис Шмигаль убежден, что Украине не придется импортировать топливо во время отопительного сезона 2024/2025. Стране хватит собственных запасов газа на зиму.