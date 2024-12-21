Фіцо обговорить з Путіним припинення транзиту газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Громадське

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Це пов'язано з відмовою України продовжувати транзит російського газу через свою територію.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич в ефірі телеканалу Happy, який цитує РТС у суботу, 21 грудня.

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Вучич зазначив, що дізнався про візит Фіцо "неофіційно", але, за його словами, це "цілком достовірно".

Лідер Сербії також додав, що словацький прем’єр зустрінеться з господарем Кремля у понеділок, 23 грудня. Він позиціонуватиме себе, як офіційний як лідер країни Європейського Союзу.

"І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів з ЄС. Це лише показує, наскільки ускладнюється ситуація", — наголосив Вучич.

Сербський президент додав, що від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія.

Раніше ми писали, що Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини. У своєму виступі він висловив думку, що це може призвести до проблем.

Нагадаємо, що Фіцо прийняв запрошення російського диктатора взяти участь в урочистостях до 9 травня. Вони пройдуть у Москві.