Фицо обсудит с Путиным прекращение транзита газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Громадське

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Это связано с отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy, цитирующего РТС в субботу, 21 декабря.

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Вучич отметил, что узнал о визите Фицо "неофициально", но, по его словам, это "совершенно достоверно".

Лидер Сербии также добавил, что словацкий премьер встретится с хозяином Кремля в понедельник, 23 декабря. Он будет позиционировать себя как официальный как лидер страны Европейского Союза.

"И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров из ЕС. Это лишь показывает, насколько усложняется ситуация", — подчеркнул Вучич.

Сербский президент добавил, что от решения Украины прекратить транзит российского газа больше всего пострадают Словакия и Австрия.

Ранее мы писали, что Фицо очень недоволен прекращением транзита газа через Украину в Словакию. В своем выступлении он выразил мнение, что это может привести к проблемам.

Напомним, что Фицо принял приглашение российского диктатора принять участие в торжествах до 9 мая.