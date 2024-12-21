Орбан ведет переговоры с Киевом и Москвой для сохранения транзита российского газа

Орбан хочет сохранить транзит газа РФ через Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет сохранить транзит российского газа через Украину. В настоящее время он ведет переговоры с Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Reuters в субботу, 21 декабря.
Транзит газа России через Украину
Известно, что трубопровод, который проходит через Украину, является одним из основных маршрутов российского газа в Европу. Транзит прекратят после 2024 года.
"Мы сейчас пробуем трюк, что, если бы газ, когда он попадет на территорию Украины, уже не был российским, а был бы в собственности покупателей", — сказал Орбан.
Он считает, что газ, который будет попадать в Украину, больше не будет российским, а венгерским.
Премьер заявил, что переговоры продолжаются, и пока неизвестно, будут ли стороны соглашаться на условия. По его словам, Будапешт не отказывается от украинского газового транзитного маршрута.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встречу с российским диктатором Владимиром Путиным из-за отказа Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию.
Также импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на усилия Евросоюза сократить зависимость от энергоресурсов из России.
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