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Орбан хочет сохранить транзит газа РФ через Украину

21 декабря 2024 23:30
Аркадий Пастула - Редактор
Орбан ведет переговоры с Киевом и Москвой для сохранения транзита российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет сохранить транзит российского газа через Украину. В настоящее время он ведет переговоры с Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 21 декабря.

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Известно, что трубопровод, который проходит через Украину, является одним из основных маршрутов российского газа в Европу. Транзит прекратят после 2024 года.

"Мы сейчас пробуем трюк, что, если бы газ, когда он попадет на территорию Украины, уже не был российским, а был бы в собственности покупателей", — сказал Орбан.

Он считает, что газ, который будет попадать в Украину, больше не будет российским, а венгерским.

Премьер заявил, что переговоры продолжаются, и пока неизвестно, будут ли стороны соглашаться на условия. По его словам, Будапешт не отказывается от украинского газового транзитного маршрута.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встречу с российским диктатором Владимиром Путиным из-за отказа Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Также импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на усилия Евросоюза сократить зависимость от энергоресурсов из России.

Венгрия Украина газопровод газ Виктор Орбан Россия

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