Різдвяне перемир'я в Україні — Орбан грубо відповів на відмову Зеленського припинити вогонь

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику з боку президента Володимира Зеленського щодо ідеї з різдвяним перемир'ям. Він заявив, що Будапешт не відповідатиме на "провокації".

Своє повідомлення глава угорського уряду розмістив у соцмережі Х в середу, 18 грудня.

Читайте також:

Що сказав Орбан

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Будапешт не буде реагувати на жодні провокації.

"Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", — написав Орбан.

Повідомлення Орбана у Х

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на Росію.

А у МЗС України попросили угорського прем'єра Віктора Орбана не маніпулювати "миротворчістю" та не влаштовувати односторонніх контактів з російським президентом Володимиром Путіним щодо питань України.