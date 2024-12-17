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Просять не маніпулювати — у МЗС України відповіли Орбану

17 грудня 2024 02:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
МЗС України просить прем'єра Угорщини не маніпулювати питаннями миротворчих ініціатив
Зустріч Орбана та Путіна. Ілюстративне фото: Вікімедіа
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Всі так звані "миротворчі ініціативи" Віктора Орбана приводять тільки до подальших обстрілів України. У МЗС України просять угорського прем'єра не маніпулювати "миротворчістю" та не влаштовувати односторонніх контактів з Путіним щодо питань України. 

Таку заяву зробило українське МЗС на своєму офіційному сайті. 

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Українське дипломатичне відомство заявляє, що угорські представники неодноразово заявляли про свою здатність припинити війну в Україні. Однак ці заяви суперечать дійсності. Після "миротворчих" ініціатив Угорщини з боку Росії по українських містах та селах продовжуються ракетні удари.

Дії угорської сторони є ще більш далекими від мирних зусиль, ніж її заяви. Угорщина наполягає на тому, що Україні необхідно залишитись без військової допомоги для самозахисту, перешкоджає посиленню санкційного тиску на Росію та блокує фінансування заходів, спрямованих на зміцнення оборони України. Все це не має нічого спільного з прагненням до мирного врегулювання конфлікту, зазначають в українському МЗС.

Там закликали угорську сторону припинити маніпуляції питаннями миру на Різдво Христове та утриматися від односторонніх контактів з Російською Федерацією, які підривають спільні зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення справедливого миру.

МЗС України акцентує, що єдиною перешкодою на шляху до мирного врегулювання є Росія та її лідер, який одержимий війною. Україна прагне миру на своїй території більше за будь-кого іншого у світі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову Орбана з Путіним. При цьому він згадав, як завершив своє владарювання Асад.

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, спецслужби Угорщини могли незаконно шпигувати за посадовцями Європейського Союзу. Ймовірно, це відбувалося під час їхнього візиту в країну.

володимир путін МЗС Угорщина обстріли Віктор Орбан війна в Україні

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