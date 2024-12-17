Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Просят не манипулировать — в МИД Украины ответили Орбану arrow

Просят не манипулировать — в МИД Украины ответили Орбану

17 декабря 2024 02:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
МИД Украины просит премьера Венгрии не манипулировать вопросами миротворческих инициатив
Встреча Орбана и Путина. Иллюстративное фото: Викимедиа
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Все так называемые "миротворческие инициативы" Виктора Орбана приводят только к дальнейшим обстрелам Украины. В МИД Украины просят венгерского премьера не манипулировать "миротворчеством" и не устраивать односторонние контакты с Путиным по вопросам Украины.

Такое заявление сделал украинский МИД на своем официальном сайте.

Читайте также:

В чем МИД Украины обвиняет Орбана

Украинское дипломатическое ведомство заявляет, что венгерские представители не раз заявляли о своей способности прекратить войну в Украине. Однако эти заявления противоречат действительности. После "миротворческих" инициатив Венгрии со стороны России по украинским городам и селам продолжаются ракетные удары.

Действия венгерской стороны еще далеки от мирных усилий, чем ее заявления. Венгрия настаивает на том, что Украине необходимо остаться без военной помощи для самозащиты, препятствует усилению санкционного давления на Россию и блокирует финансирование мер, направленных на укрепление обороны Украины. Все это не имеет ничего общего со стремлением к мирному разрешению конфликта, отмечают в украинском МИД.

Там призвали венгерскую сторону прекратить манипуляции вопросами мира на Рождество и воздержаться от односторонних контактов с Российской Федерацией, которые подрывают совместные усилия международного сообщества по достижению справедливого мира.

МИД Украины акцентирует, что единственным препятствием на пути к мирному урегулированию является Россия и ее лидер, одержимый войной. Украина стремится мира на своей территории больше, чем кто-либо другой в мире.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор Орбана с Путиным. При этом он вспомнил, как завершил свое правление Асад.

Напомним, как сообщают СМИ, спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за чиновниками Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.

владимир путин МИД Венгрия обстрелы Виктор Орбан война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:50 В центре Киева ограничат движение по путепроводу

07:41 В Москве взорвали генерала, призвавшего к химической атаке на ВСУ

07:21 Штаб-сержант отказался от мобилизации — как его наказал суд

07:10 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла 150 тыс. грн — детали

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:59 ЕС хочет договориться с Сирией о закрытии баз РФ — что предложат

06:45 Мудрик провалил допинг-тест — грозит четырехлетнее отстранение

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

07:50 В центре Киева ограничат движение по путепроводу

07:41 В Москве взорвали генерала, призвавшего к химической атаке на ВСУ

07:21 Штаб-сержант отказался от мобилизации — как его наказал суд

07:10 Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла 150 тыс. грн — детали

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:59 ЕС хочет договориться с Сирией о закрытии баз РФ — что предложат

06:45 Мудрик провалил допинг-тест — грозит четырехлетнее отстранение

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:35 Лучше купить валюту — что будет с курсом доллара и евро в январе

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам