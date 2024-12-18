Рождественское перемирие в Украине — Орбан грубо ответил на отказ Зеленского прекратить огонь

Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику со стороны президента Владимира Зеленского касаемо идеи с рождественским перемирием. Он заявил, что Будапешт не будет отвечать на "провокации".
Свое сообщение глава венгерского правительства разместил в соцсети Х в среду, 18 декабря.
Что сказал Орбан
По словам премьер-министра Венгрии, Будапешт не будет реагировать ни на какие провокации.
"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", — написал Орбан.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за попытки "посредничества", подчеркнув, что у него нет рычагов влияния на Россию.
А в МИД Украины попросили венгерского премьера Виктора Орбана не манипулировать "миротворчеством" и не устраивать односторонние контакты с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам Украины.
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