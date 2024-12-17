Орбан не має нічого, чим можна тиснути на Путіна, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський розраховує на те, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа співпраця між країнами стане тіснішою. Україна шукає сильних союзників.

Про це глава України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 17 грудня.

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Президент наголосив, що Україні потрібний сильний союз. Йдеться, наприклад, про Сполучені Штати Америки.

"Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні, як Угорщина, наприклад (я не про людей, люди підтримують українців), як прем'єр Орбан… Не вийде. Я його не пущу, і таких, як він. Нам потрібні прямі відносини з США, ми сильна країна, ми це показали — і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що ніхто в Європі немає такого досвіду, як в України. Президент зазначив, що не знає, як Орбан збирається вплинути на російського диктатора.

"В Орбана є така армія? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у МЗС України попросили угорського прем'єра Орбана не маніпулювати "миротворчістю" та не влаштовувати односторонніх контактів з Путіним щодо питань України.

У новій адміністрації Білого дому хочуть розглянути "мирні пропозиції" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільник угорського уряду добре контактує і з росіянами, і з новообраним президентом США Дональдом Трампом.