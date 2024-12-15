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Радник Трампа прокоментував "мирні пропозиції" Орбана

15 грудня 2024 23:55
Чекарьова Марія - редактор
Як майбутній радник Трампа Майк Волц відреагував на "мирні пропозиції" Орбана
Майбутній радник Трампа Майк Волц. Фото: X/OstapYarysh
Чекарьова Марія - редактор

У новій адміністрації Білого дому планують розглянути "мирні пропозиції" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільник угорського уряду добре контактує і з росіянами, і з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю CBS у неділю, 15 грудня, заявив майбутній радник Трампа Майк Волц.

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"Я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України... Нам потрібно зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо це якийсь вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми уважно подивимося, що це означає", — зазначив Волц.

Щоправда, він додав, що до 20 січня нова адміністрація координуватиме свої дії з нинішньою.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував Україні та РФ зробити "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими. Володимир Зеленський від цієї пропозиції відмовився.

Раніше очільник угорського уряду заявив, що у війни України з Росією вирішальну роль відіграють Сполучені Штати Америки. На його думку, після вступу Дональда Трампа на посаду ситуація має змінитися.

США Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан війна в Україні

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