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Советник Трампа прокомментировал "мирные предложения" Орбана

15 декабря 2024 23:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как будущий советник Трампа Майк Волц отреагировал на "мирные предложения" Орбана
Будущий советник Трампа Майк Волц. Фото: X/OstapYarysh
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В новой администрации Белого дома планируют рассмотреть "мирные предложения" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского правительства хорошо контактирует и с россиянами, и с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в интервью CBS в воскресенье, 15 декабря, заявил будущий советник Трампа Майк Уолц.

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"Я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины... Нам нужно остановить боевые действия. И, знаете, если это какой-то вид прекращения огня как первый шаг, опять же мы внимательно посмотрим, что это значит", — отметил Волц.

Правда, он добавил, что до 20 января новая администрация будет координировать свои действия с нынешней.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил Украине и РФ сделать "рождественское перемирие" и обмен пленными. Владимир Зеленский от такого предложения отказался.

Ранее глава венгерского правительства заявил, что в войне Украины с Россией решающую роль играют Соединенные Штаты Америки. По его мнению, после вступления Дональда Трампа на должность ситуация должна измениться.

США Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан война в Украине

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