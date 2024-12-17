У Орба нет ничего, чем можно давить на Путина, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский рассчитывает на то, что после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сотрудничество между странами станет более тесным. Украина ищет сильных союзников.

Об этом глава Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря.

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Президент подчеркнул, что Украине необходим сильный союз. Речь идет, например, о Соединенных Штатах Америки.

"Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, (я не о людях, люди поддерживают украинцев), как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США, мы сильная страна, мы это показали — и на поле боя, и во время всей агрессии Путина", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что никто в Европе не имеет такого опыта, как у Украины. Президент отметил, что не знает, как Орбан намерен повлиять на российского диктатора.

"У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", — отметил Зеленский.

Напомним, в МИД Украины попросили венгерского премьера Орбана не манипулировать "миротворчеством" и не устраивать односторонние контакты с Путиным по вопросам Украины.

В новой администрации Белого дома хотят рассмотреть мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского правительства хорошо контактирует и с россиянами, и с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.