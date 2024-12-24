Орбан спрогнозировал окончание войны в Украине в 2025 году

Виктор Орбан. Фото: Facebook/Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что война в Украине завершится в 2025 году. В то же время он назвал два возможных сценария развития событий.

Об этом пишет Magyar Nemzet во вторник, 24 декабря.

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По мнению венгерского премьера, существует два возможных сценария завершения войны в Украине — "мирные переговоры" или "уничтожение" одной из сторон. Он отметил, что это произойдет в 2025 году.

Орбан считает, что следующий год станет "поворотным" не только для Украины, но и мира. Теперь он сможет восстановить мир и возвратиться к экономическому росту.

"Мы готовы, и мы слетим в 2025 году. Вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", — сказал он.

Глава правительства Венгрии отметил, что США и Европа уже потратили около 300 миллиардов евро на поддержку Украины в войне, раскритиковав это решение.

Он отметил, что эти средства могли бы улучшить уровень жизни, остановить миграцию и создать новую европейскую оборонную систему.

Ранее Reuters писало, что Орбан хочет сохранить транзит российского газа через Украину. В настоящее время он ведет переговоры с Киевом и Москвой.

А советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для атаки по энергетике.