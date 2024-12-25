Россия готова к переговорам с Украиной на условиях Путина

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: росСМИ

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва открыта для переговоров с Киевом, однако на своих условиях. Раньше их озвучивал диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Матвиенко заявила, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной, но будет строго придерживаться условий, которые сказали во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

"Частичное соглашение, появившееся во время украинско-российских переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, предусматривало, что Украина будет постоянно нейтральным государством, которое не может вступить в НАТО, и накладывало ограничения на украинских военных, подобные тем, что были наложены Версальским договором на Германию после Первой мировой войны, ограничивая численность Вооруженных сил Украины до 85 000 солдат", — говорится в отчете ISW.

Требования, озвученные Россией в Стамбуле, в основном стали детализированными версиями условий, выдвинутых Путиным за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. Среди них была "демилитаризация" Украины и гарантирование ее нейтрального статуса.

Аналитики считают, что высокопоставленные российские чиновники предположительно сделают подобные заявления перед отечественной и иностранной аудиторией в ближайшие недели.

В ISW отмечают, что посыл российских чиновников на условия, выдвинутые Путиным, свидетельствует о его уверенности в возможности военной победы над Украиной, несмотря на значительные потери армии России.

Напомним, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что в 2025 году завершение войны вряд ли будет, но возможен старт активных переговоров.

Однако ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что война в Украине может завершиться в 2025 году.