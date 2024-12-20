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В ЄС закликали припинити підштовхувати Зеленського до переговорів

20 грудня 2024 22:48
Аркадій Пастула - Редактор
В ЄС закликають не тиснути на Україну щодо мирних переговорів із Росією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадій Пастула - Редактор

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що західні лідери повинні припинити підштовхувати Президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів з Росією. За її словами, необхідно надати гарантії безпеки Києву.

Про це повідомляє Financial Times.

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Видання пише, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США налякала європейських лідерів та спричинила масштабні переговори про те, як на це реагувати. Новообраний президент пообіцяв припинити американську допомогу та змусити Україну до переговорів.

На саміті Євроради, який відбувся 19 грудня, були присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони внесли пропозиції щодо посилення підтримки Києва та структуризації довгострокових зобов'язань під час переговорів. Офіційно їх назвали "мозковим штурмом".

Зеленський на початку саміту наголосив, що його мета обговорення — гарантії безпеки для України. 

"Що дуже важливо — це не бути розділеними, а мати єдину спільну позицію Європи — як убезпечити Україну, як посилити нас", — сказав глава держави.

FT зазначає, що до інавгурації Трампа залишилося трохи більше ніж місяць, а Європа поки що не має єдиного меседжу щодо України, оборонної політики та можливого припинення вогню, який вона могла б представити Білому дому.

"Важливо, щоб усі ключові гравці зустрілися і ми побачили, яку співпрацю ми маємо, хто що робить і який результат. Що може зробити НАТО? І що може зробити Європейський союз?" — сказала Каллас.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що гарантії безпеки від Європи для країни будуть недостатніми. Він підкреслив, що важливу роль відіграють також гарантії зі сторони США.

Також Зеленський заявив, що припинення вогню можливе лише за умови наявності в країни гарантій безпеки та сильної позиції.

Володимир Зеленський Європейський союз переговори Україна Кая Каллас Росія

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