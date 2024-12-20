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В ЕС призвали прекратить подталкивать Зеленского к переговорам

20 декабря 2024 22:48
Аркадий Пастула - Редактор
В ЕС призывают не давить на Украину относительно мирных переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадий Пастула - Редактор

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас заявила, что западные лидеры должны прекратить подталкивать Президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. По ее словам, необходимо предоставить гарантии безопасности Киеву.

Об этом сообщает Financial Times.

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Издание пишет, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США напугала европейских лидеров и вызвала масштабные переговоры о том, как на это реагировать. Новоизбранный президент пообещал прекратить американскую помощь и заставить Украину к переговорам.

На саммите Евросовета, который состоялся 19 декабря, присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они внесли предложения по усилению поддержки Киева и структуризации долгосрочных обязательств во время переговоров. Официально их назвали "мозговым штурмом".

Зеленский в начале саммита подчеркнул, что его цель обсуждения — гарантии безопасности для Украины.

"Что очень важно — это не быть разделенными, а иметь единую общую позицию Европы — как обезопасить Украину, как усилить нас", — сказал глава государства.

FT отмечает, что до инаугурации Трампа осталось чуть больше месяца, а Европа пока не имеет единого месседжа по Украине, оборонной политики и возможного прекращения огня, который она могла бы представить Белому дому.

"Важно, чтобы все ключевые игроки встретились и мы увидели, какое сотрудничество мы имеем, кто что делает и какой результат. Что может сделать НАТО и что может сделать Европейский союз?" — сказала Каллас.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности от Европы для страны будут недостаточными. Он подчеркнул, что немаловажную роль играют также гарантии со стороны США.

Также Зеленский заявил, что прекращение огня возможно только при наличии в стране гарантий безопасности и сильной позиции.

Владимир Зеленский Европейский союз переговоры Украина Кайя Каллас Россия

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