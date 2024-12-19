Закінчення війни в Україні — Зеленський назвав, що для цього потрібно

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський пояснив, до якого моменту не буде припинення вогню. За його словами, для цього країна повинна мати гарантії безпеки та сильну позицію.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

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"Припинення вогню в Україні не буде, доки Україна не матиме гарантій безпеки та сильної позиції", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не може жити в стані замороженого конфлікту.

Нагадаємо, Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах, коли настане відповідний момент.

Також 19 грудня у Брюсселі Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.