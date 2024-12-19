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Нові пріоритети ЄС — Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

19 грудня 2024 14:45
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський зустрівся Урсулою фон дер Ляєн — подробиці
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили вступ України до Європейського Союзу та пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у четвер, 19 грудня.

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Президент України подякував Урсулі фон дер Ляєн за допомогу Україні. Він зазначив, що спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

"Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Очікуємо на перший транш уже в січні 2025-го", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Брюсселі. Президент України зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Крім того, глава держави зустрівся Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Обговорили зміцнення системи протиповітряної оборони України та створенні умов для забезпечення тривалого миру.

Володимир Зеленський Європейський союз Урсула фон дер Ляєн допомога співпраця

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