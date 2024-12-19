Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен — подробности

Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен
В Брюсселе Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсудили вступление Украины в Европейский Союз и приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 19 декабря.
Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляен
Президент Украины поблагодарил Урсули фон дер Ляен за помощь Украине. Он отметил, что общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира.
"Отдельно пообщались по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Спасибо за новую макрофинансовую помощь ЕС на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го", — отметил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе. Президент Украины встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.
Кроме того, глава государства встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Обсудили укрепление системы противовоздушной обороны Украины и создание условий для обеспечения продолжительного мира.
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