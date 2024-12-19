Зеленський зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вже другий день перебуває з робочим візитом в Брюсселі. Сьогодні глава держави зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Відео зустрічі Володимир Зеленський опублікував в Insatgram у четвер, 19 грудня.

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Зустріч Зеленського та Кошти

Володимир Зеленський зазначив у підписі до відео, що сильна Європа — це єдина Європа. За його словами, війну в Україні можна завершити лише за умови співпраці.

"Кожна зустріч, кожен спільний крок зміцнюють нашу єдність і додають сили. Лише завдяки скоординованій роботі ми зможемо примусити агресора закінчити цю війну на справедливих умовах", — написав Президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечена економічно на 2025 рік. Це вдалося, зокрема, завдяки допомозі партнерів.

Глава держави також повідомив, що навіть після отримання запрошення до вступу в НАТО Україна не буде скорочувати чисельність своїх сил безпеки та оборони. Він додав, що сильна армія гарантуватиме в майбутньому безпеку для країни.