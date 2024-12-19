Зеленский встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с рабочим визитом в Брюсселе. Сегодня глава государства встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Видео встречи Владимир Зеленский опубликовал в Insatgram в четверг, 19 декабря.

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Владимир Зеленский отметил в подписи к видео, что сильная Европа — это единственная Европа. По его словам, войну в Украине можно завершить только при условии сотрудничества.

"Каждая встреча, каждый общий шаг укрепляют наше единство и придают силы. Только благодаря скоординированной работе мы сможем заставить агрессора закончить эту войну на справедливых условиях", — написал Президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина обеспечена экономически на 2025 год. Это удалось, в частности, благодаря помощи партнеров.

Глава государства также сообщил, что даже после получения приглашения к вступлению в НАТО, Украина не будет сокращать численность своих сил безопасности и обороны. Он добавил, что сильная армия гарантирует в будущем безопасность для страны.