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Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

19 грудня 2024 10:13
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський в Брюсселі — головні заяви Президента України
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей зі світовими лідерами в Брюсселі. Ключовими темами переговорів протягом двох днів стали гарантії безпеки та посилення українського війська.

Про це заявив Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ, відео опублікувало "Радіо Свобода" у четвер, 19 грудня.

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Миротворчі війська в Україні

Президент України зазначив, що підтримує ідею посилення України. Йдеться, зокрема, про миротворчі війська. Зеленський заявив, що підтримує старання Емманюеля Макрона, який вже мав контакти з деякими лідерами щодо цього. Розкривати деталі Президент не захотів, але повідомив про "позитив від деяких лідерів щодо цього".

"Це непростий процес, ви розумієте, які в цьому ризики", — сказав Зеленський.

Сильна позиція України для переговорів

На питання щодо того, якою є сильна позиція України для переговорів, Зеленський заявив, що це прописано у Плані перемоги. Йдеться про посилення України та вплив на зменшення потенційного виробництва тієї чи іншої зброї на території РФ.

"Плюс гарантії безпеки. Ми розуміємо, що найсильніші гарантії безпеки — НАТО. Там є бажання наше щодо запрошення. Посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів. Також ми отримали у World Bank 20 мільярдів зі Сполучених Штатів Америки. Ми забезпечені фінансово на наступний рік", — заявив Президент.

Разом з тим він додав, що вважає наразі виконано не все. Тому, за словами Зеленського, важко сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

Гарантії безпеки для України

Висловився глава держави й про гарантії від країн-партнерів щодо ненападу Росії в майбутньому. Він зазначив, що Україна має гарантії санкційні, фінансові та зброї. Однак, Президент переконаний, що цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не прийде знову.

"Тому найкраще – сильна армія, велика армія, найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права у будь-якому випадку", — сказав глава держави.

Вступ України в НАТО

Як зазначив Зеленський, Україна не очікує на запрошення в НАТО, а бореться за це.

"Кожне таке рішення — дуже складна частина історії нашої держави. І тому ми не можемо нічого очікувати. Ми можемо рухатись, робити максимум, щоб це вийшло у нас", — сказав Президент України.

Співпраця з Європою та США

Щодо обговорення спільних позицій України та європейських країн і майбутньої адміністрації США, Зеленський заявив, що важливо співпрацювали всім разом.

"Для нас дуже важливо, щоб Сполучні Штати Америки і Європа діяли разом і були об'єднані навколо України. Ми не можемо нікого втратити. Ми не можемо втратити Європейський Союз. Ми не маємо права втратити підтримку Сполучних Штатів Америки. Просто не маємо права дати можливість Путіну виграти цю війну", — сказав Президент.

Нагадаємо, у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі представник Франції наголосив, що країна й надалі буде підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Під час перемовин було акцентовано на зміцненні системи протиповітряної оборони України та створенні умов для забезпечення тривалого миру.

Володимир Зеленський Європейський союз війна в Україні війна співпраця

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