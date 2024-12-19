Зеленський зустрівся з Макроном у Брюсселі — що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон та Президент Укркаїни Володимир Зеленський. Фото: Еммануель Макрон/Х

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що Франція й надалі підтримує Україну. Зокрема, в її боротьбі проти російської агресії.

Про це Макрон повідомив на своїй сторінці в Х у середу, 18 грудня.

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Що сказав Макрон під час зустрчі з Зеленським

Франція, за його словами, як і з перших днів повномасштабної війни, залишається поруч з Україною та українським народом. Макрон підкреслив важливість міжнародної єдності у боротьбі проти загарбницької війни РФ.

На зустрічі Макрон також повідомив Зеленському "загальну інформацію" про майбутній візит до заморського департаменту Франції – острова Майотта. Цей регіон нещодавно постраждав від найпотужнішого циклону за останні 100 років.

Підтримка Франції залишається стратегічно важливою для України як у військовій, так і дипломатичній площині.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив про продуктивну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про що говорили Зеленський і Макрон

Насамперед, йшлося про просиилення оборонних можливостей України: лідери обговорили ключові пріоритети для зміцнення позицій України у війні проти російської агресії.

Також сторони обговорили основний акцент зроблено на посиленні систем протиповітряної оборони.

Йшлося і про підготовкувійськових бригад: Франція вже підготувала одну українську бригаду, за що Зеленський подякував Макрону. Під час переговорів було досягнуто домовленості про підготовку ще однієї бригади.

Зеленський закликав інших партнерів долучитися до цих зусиль.

Які гарантії миру

Під час зустрічі було обговорено ініціативу Макрона щодо присутності в Україні міжнародних сил, які могли б сприяти стабілізації ситуації.\

Макрон поінформував про свою взаємодію з іншими партнерами, спрямовану на реалізацію кроків для досягнення миру.

Зеленський висловив вдячність за непохитну підтримку Францією України, наголосивши, що спільні зусилля наближають довгоочікуваний мир.

Нагадаємо, Макрон хоче обговорити питання про розміщення миротворчої місії в Україні.

Раніше Трамп заявив, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за підтримку України та майбутнє припинення вогню.