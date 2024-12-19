Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе — что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Укркаины Владимир Зеленский. Фото: Еммануель Макрон/Х

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что Франция и дальше поддерживает Украину. В частности, в борьбе против российской агрессии.

Об этом Макрон сообщил на своей странице в Х в среду, 18 декабря.

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Что сказал Макрон во время встречи с Зеленским

Франция, по его словам, как и с первых дней полномасштабной войны остается рядом с Украиной и украинским народом. Макрон подчеркнул важность международного единства в борьбе против захватнической войны РФ.

На встрече Макрон также сообщил Зеленскому "общую информацию" о предстоящем визите в заморский департамент Франции — остров Майотта. Этот регион недавно пострадал от мощнейшего циклона за последние 100 лет.

Поддержка Франции остается стратегически важной для Украины как в военной, так и в дипломатической плоскости.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале сообщил о продуктивной встрече с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О чем говорили Зеленский и Макрон

В первую очередь речь шла о продвижении оборонных возможностей Украины: лидеры обсудили ключевые приоритеты для укрепления позиций Украины в войне против российской агрессии.

Также стороны обсудили основной упор на усилении систем противовоздушной обороны.

Речь шла и о подготовке военных бригад: Франция уже подготовила одну украинскую бригаду, за что Зеленский поблагодарил Макрона. В ходе переговоров была достигнута договоренность о подготовке еще одной бригады.

Зеленский призвал других партнеров приобщиться к этим усилиям.

Какие гарантии мира

Во время встречи была обсуждена инициатива Макрона о присутствии в Украине международных сил, которые могли бы способствовать стабилизации ситуации.\

Макрон проинформировал о своем взаимодействии с другими партнерами, направленном на реализацию шагов по достижению мира.

Зеленский выразил благодарность за непреклонную поддержку Францией Украины, подчеркнув, что совместные усилия приближают долгожданный мир.

Напомним, Макрон намерен обсудить вопрос о размещении миротворческой миссии в Украине.

Ранее Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и будущее прекращение огня.