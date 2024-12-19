Зеленский в Брюсселе — главные заявления Президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с мировыми лидерами в Брюсселе. Ключевыми темами переговоров в течение двух дней стали гарантии безопасности и усиление украинской армии.

Об этом заявил Владимир Зеленский в комментарии СМИ, видео опубликовало "Радио Свобода" в четверг, 19 декабря.

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Миротворческие войска в Украине

Президент отметил, что поддерживает идею усиления Украины. Речь идет, в частности, о миротворческих войсках. Зеленский заявил, что поддерживает старания Эмманюэля Макрона, который уже имел контакты с некоторыми лидерами по этому поводу. Раскрывать детали Президент не захотел, но сообщил о "позитиве от некоторых лидеров по этому поводу".

"Это непростой процесс, вы понимаете, какие в этом риски", — сказал Зеленский.

Сильная позиция Украины для переговоров

На вопрос относительно того, какова сильная позиция Украины для переговоров, Зеленский заявил, что это прописано в Плане победы. Речь идет об усилении Украины и влиянии на уменьшение потенциального производства того или иного оружия на территории РФ.

"Плюс гарантии безопасности. Мы понимаем, что сильнейшие гарантии безопасности — НАТО. Там есть желание наше по приглашению. Усиление нашей армии, усиление нашей экономики. Что касается экономики, мне кажется, партнеры сделали важные шаги в отношении 50 миллиардов. Также мы получили в World Bank 20 миллиардов из Соединенных Штатов Америки. Мы обеспечены финансово на следующий год", — заявил Президент.

Вместе с тем он добавил, что считает, что сейчас выполнено не все. Поэтому, по словам Зеленского, сложно сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов.

Гарантии безопасности для Украины

Высказался глава государства и о гарантиях от стран-партнеров по поводу ненападения России в будущем. Он отметил, что у Украины есть гарантии санкционные, финансовые и оружия. Однако Президент убежден, что этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова.

"Поэтому лучше всего - сильная армия, большая армия, самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае", — сказал глава государства.

Вступление Украины в НАТО

Как отметил Зеленский, Украина не ожидает приглашения в НАТО, а борется за это.

"Каждое такое решение — очень сложная часть истории нашего государства. И поэтому мы не можем ничего ожидать. Мы можем двигаться, делать максимум, чтобы это получилось у нас", — сказал Президент Украины.

Сотрудничество с Европой и США

Об обсуждении общих позиций Украины и европейских стран и будущей администрации США, Зеленский заявил, что важно сотрудничали всем вместе.

"Для нас очень важно, чтобы Соединенные Штаты Америки и Европа действовали вместе и были объединены вокруг Украины. Мы не можем никого потерять. Мы не можем потерять Европейский Союз. Мы не имеем права лишиться поддержки Соединенных Штатов Америки. Просто не имеем права дать возможность Путину выиграть эту войну", — сказал Президент.

Напомним, в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи представитель Франции подчеркнул, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Во время переговоров акцентировалось внимание на укреплении системы противовоздушной обороны Украины и создании условий для обеспечения длительного мира.