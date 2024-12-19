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Зеленський зустрівся з генсеком НАТО щодо постачань ППО Україні

19 грудня 2024 07:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський зустрівся з Рютте у Брюсселі щодо постачань засобів ППО
Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Під час перемовин було акцентовано на зміцненні системи протиповітряної оборони України та створенні умов для забезпечення тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Марк Рютте та представники Альянсу підтвердили готовність активно працювати над посиленням повітряного щита України. Також йшлося про надання дієвих гарантій безпеки для нашої держави.

"Ми маємо робити все необхідне зараз, щоб бути впевненими, що, коли йдеться про протиповітряну оборону, про інші системи озброєнь, ми робимо все можливе, щоб надати все, що в наших силах. Ми знаємо про ваше прохання поставити Україні 19 систем для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному", — заявив Марк Рютте.

Президент подякував Марку Рютте за його зусилля в організації зустрічей, які сприяють укріпленню міжнародної підтримки України.

"Дякуємо Марку, пану Генеральному секретарю НАТО, й усім партнерам за готовність більш активно посилювати наш повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки. Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Марк Рютте повідомив, хто зараз займається координацією надання допомоги Україні, а також скільки систем протиповітряної оборони передали країні.

Володимир Зеленський НАТО ППО Марк Рютте війна в Україні

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