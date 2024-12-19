Зеленский встретился с Рютте в Брюсселе по поставкам средств ПВО

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Во время переговоров акцентировалось внимание на укреплении системы противовоздушной обороны Украины и создании условий для обеспечения длительного мира.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Марк Рютте и представители Альянса подтвердили готовность активно работать над усилением воздушного щита Украины. Речь также шла о предоставлении действенных гарантий безопасности для нашего государства.

"Мы должны делать все необходимое сейчас, чтобы быть уверенными, что когда речь идет о противовоздушной обороне, других системах вооружений, мы делаем все возможное, чтобы предоставить все, что в наших силах. Мы знаем о вашей просьбе поставить Украине 19 систем для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет в повестке дня", – заявил Марк Рютте.

Президент поблагодарил Марка Рютта за его усилия в организации встреч, способствующих укреплению международной поддержки Украины.

"Спасибо Марку, господину Генеральному секретарю НАТО, и всем партнерам за готовность более активно усиливать наш воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности. Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии" , – сообщил Зеленский.

Напомним, Марюк Рютте сообщил, кто сейчас занимается координацией предоставления помощи Украине, а также сколько систем противовоздушной обороны передали стране.