НАТО у Вісбадені почало координацію військової допомоги Україні

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Командування НАТО у місті Вісбаден, Німеччина, розпочало роботу з координації західної військової допомоги Україні. Раніше цим займався центр управління для координації поставок і оптимізації доставки військової підтримки Україні (EUCOM).

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте, передає Reuters у середу, 18 грудня.

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"Командування НАТО у Вісбадені з надання безпекової допомоги і тренувань для України вже працює", — повідомив Рютте.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, що отримала назву "Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання Україні", розташована на американській базі Клей Баракс у німецькому місті Вісбаден.

Reuters нагадує, що координацію поставок раніше обговорювали також у форматі "Рамштайн". Тепер він залишиться лише "політичним форумом". Водночас командування НАТО у Вісбадені візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей "Рамштайну".

Нагадаємо, Рютте повідомив про втрати у війні в Україні, зазначивши, що з лютого 2022 року загальна кількість загиблих і поранених з обох сторін перевищила мільйон осіб.

Також Франція висловила підтримку запрошенню України до НАТО, проте для вступу необхідна згода всіх країн-членів Альянсу.